中共於台灣周邊進行數日軍演，蔡英文總統連日發表談話。蔡總統的聲明，是否有效凝聚人心，複製烏克蘭戰爭的「澤倫斯基效應」呢？台大政治系教授左正東表示，蔡總統分別於4日晚及5日晚發表於總統府網頁與個人臉書的兩次聲明，和美國應對中共軍演的作為有高度關聯性，而且呈現出既緊跟美國腳步，又和美國保持距離的特殊姿態。

左正東說，緊跟美國腳步的部分是關於如何處理中共軍演侵入我政府管轄的領海領空範圍，8月4日，蔡總統提到「我們不會升高衝突，不會挑起爭端，但我們會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。」接著又提到，「我們致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度」。但是，在8月5日晚上的聲明中，這兩段話都不再出現。為什麼會這樣呢？

左正東認為，雷根號的動向和蔡總統指示國軍採取行動有很大關係。8月5日凌晨3點（美東時間8月4日下午3點），美國國安會發言人柯比（John Kirby）表示，美國國防部長已訓令雷根號繼續留駐，監視台海情勢，並將於未來數週內航向台灣海峽。當美方確認雷根號動向後，蔡總統把「不會升高衝突、不會挑起爭端」這句拿掉，8月6日成功艦和濟陽艦在高雄與花蓮外海和中共船艦對峙的新聞也陸續曝光，這是蔡總統緊跟美國腳步的地方。

但是，對於美國所強調的「一個中國政策」，蔡總統則保持距離。左正東指出，8月4日下午七國集團（G7）外長發表聲明，對中共軍演表示沒必要，並反對以武力改變台海現狀。在該份聲明中，七國集團外長罕見表示，各國的「一個中國政策」沒有改變。半天後，柯比同樣表示美國的「一個中國政策」沒有改變，美國不支持台灣獨立。但是，蔡總統的回應卻是在8月5日的聲明中，把原本的「維持兩岸現狀，對建設性對話抱持開放態度」拿掉。這是否表示，一旦獲得美國軍事支持，蔡總統便不再需要維持現狀，也無意兩岸對話，連做做姿態、說說場面話都不需要了？

左正東認為，此次中共軍演表面上是軍事競賽，實質上是管轄權競逐。政府對於領海領空的捍衛不能坐等外國政府表態，中華民國是否是主權國家的試金石，正在於中華民國國軍能否有效捍衛領海領空，而不是靠外國保護，或者靠國民感覺的麻痺。蔡總統在8月4日晚間所稱的聲明太過軟弱，沒有展現三軍統帥保家衛國應有的決心，這是不應該緊跟美國而緊跟美國的地方。

左正東續指，中華民國憲法及增修條文所包含的「一個中國」領土架構，既是中華民國政府和各國「一個中國政策」可以相互呼應之處，也是兩岸可以求同存異從而穩定台海局勢的基礎，這是為何各國此時都強調「一個中國政策」不變。然而，蔡總統卻不願重申對於中華民國憲法的遵守，甚至在兩篇聲明中，絕口不提中華民國，這是應該緊跟美國卻沒有緊跟美國的地方。

左正東最後說，近日資深媒體人黃暐瀚號召國人團結，令他想起國際關係理論中提到的聚旗（rally around the flag effect）效應，意指當戰爭發生時國家領導人會獲得很高的民意支持。當然，我們應該共同珍惜和保衛國家，不過，他也希望當總統把國旗放在旁邊拍照時，這面旗子獨特的歷史和文化，也是總統和政府所珍惜的價值。