A股上市的大陸食用油巨頭金龍魚4日公布，2022年上半年營收年增15.7％至人民幣（下同）1,194.8億元，但受到原料價格急漲影響，淨利年減33.5％至19.8億元。

證券市場紅周刊報導，針對淨利下滑，金龍魚財報指出，2022年上半年，受到南美乾旱天氣影響大豆產量預期，以及俄烏衝突等因素影響，金龍魚主要原材料—大豆、大豆油及棕櫚油等價格，出現前所未有的快速大漲。儘管6月中下旬價格下跌，但與2021年同期相比，產品成本仍大增。

此外，大陸部分地區疫情復燃，防疫措施加強，主要針對家庭消費的零售產品需求增大。金龍魚作為物資保供企業，克服物流不暢、人員短缺等各種困難，充分發揮其全大陸布局、多品項及品牌優勢，積極保產保供，上半年廚房食品銷量與2021年同期相比增加。不過，由於原材料成本漲幅太大，儘管該公司上調部分產品價格仍難以抵銷成本上漲，導致廚房食品利潤與2021年同期相比下滑。