共軍近日在台灣周遭海域進行實彈海空演訓，俄羅斯對此表態台海如果發生戰爭，會支持中國。前立委郭正亮認為，「台灣真的要注意」！

郭正亮今（7）日在《新聞大白話》指出，中國大陸最近提出的「三取消五暫停」，有兩項會讓拜登政府比較麻煩，第一就是取消毒品（禁毒）合作，因為芬太尼（fentanyl)）在美國是很嚴重的問題，拜登急著要有成果，但需要中方配合辦案；第二就是氣候變遷，因為這是拜登最大的政見。拜登如果要讓自己有一些政績，還是需要中方幫忙。

郭正亮也直言，中俄部分，台灣真的要注意，因為俄羅斯原本對於「兩岸統一」向來都不積極，也許不會挑戰「一中」，也就是支持「一中」，可是對於台海如果發生戰爭會站在哪一邊？積極支持兩岸統一？「我認為俄羅斯寧可繼續維持現狀下去」。

可是這一次，俄羅斯在烏克蘭戰爭需要中方協助，雙方經貿數字也往上走，中方也提供民航機零組件，所以俄羅斯第一時間跳出來說，台海如果發生戰爭，他們會支持中國！

俄羅斯如果未來台海真的有衝突時支持中國大陸，那麼日本就比較不好動手，這是有影響的。台灣也要反省在俄烏戰爭是否一面倒向烏克蘭，因為台灣其實和烏克蘭沒什麼關係，反而和俄羅斯還有一點關係。