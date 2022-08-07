共軍艦艇包圍台灣，我有能力對峙嗎？美國眾議院議長裴洛西訪台惹怒中共，環繞台灣多處海域實施演習；前海軍艦長呂禮詩今(7日)在《週末大爆卦》節目指出，共軍艦艇052D是近5年出來的，而國軍成功艦卻已20年，有很大的「代差」；此外，共軍東岸5艘、西岸10艘艦艇，我方扣除進廠維修的軍艦，數量上難以抗衡，派出600噸的塔江艦、沱江艦也無濟於事。

呂禮詩表示，「現在的雷達不是只有一直轉一直轉，當你目標進入到幾海里的時候，它會叫、會響的，會提醒你值更官『目標進來了』；而且你說『唉呀這海峽中線一不小心就跨過去』，這就是外行！為什麼？現在的雷達上也可以畫線，AIS上也可以畫線，船只要一切到那邊就響了，你不要告訴我解放軍沒有(越線)。」

「解放軍的船其實已經比我們中華民國的軍艦好一代、先進一代。」呂禮詩說，「這不是我長他人志氣、滅自己威風，你看到的052C什麼時候出來的？最近5年；我們看到052D什麼時候出來的？最近10年；你看到的中華民國成功級什麼時候出來的？20年！20年是什麼概念？美軍的艦艇有一個週期，就是20年，20年之後幹嘛？趕快拿去封存，為什麼封存？『欸？你中華民國要啊？那我賣你啊！』啟封賣一個價，性能提升再賣一個價，就是這樣疊起來的。」

呂禮詩指出，「我們事實上是有『代差』，有代差，然後我們就開始做沱江艦、塔江艦，我必須坦白講，這些艦艇，適可而止，該做大型艦的，你要做啊！不然你找塔江跟沱江做雙艦科目給我看，當有一天你要展開到沿海機動區的時候，它到那邊去沒有油了，你怎麼回來啊？它不是去逃難啊，等到時機合宜的時候，它要回來的，怎麼回來？你要做雙艦科目要加油啊，海上加油啊，還是拿一個水桶裝？不是嘛，要架一個高線，高線一拉，艦艇直接就拉過去了，600噸(排水量)，所以我說，適可而止。」

「至於說數量，在東岸有5艘，解放軍是算過的，大家不要在那邊打迷糊仗。」呂禮詩強調，「我們最厲害的紀德級(驅逐艦)，4艘，它的意思是什麼？『我的數量超過你』，你說『欸？4跟5也只差1而已？』，你確定現在4艘紀德級都可以用嗎？為什麼？因為海軍，3分之1作戰，3分之1訓練，3分之1保養，最少有1條現在在定保大修，那你怎麼抽得出來那麼多船？抽不出來。」

呂禮詩說，「西岸更慘，西岸一次來10艘，10艘是什麼概念？就是所有的成功級艦艇全部上，就是10艘，可是成功級艦艇就像我講的，它也有後勤維修，時間到了要做定保大修的問題，那它怎麼能全上呢？所以為什麼海巡上？就是海軍的艦艇不夠。你不敢派塔江、沱江去並航監控052D、C，這些都是7000噸的艦艇，你去看看？明天就變成央視軍事的笑柄！」