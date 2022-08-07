近來台灣人受騙前往柬埔寨的新聞頻傳，航警局、刑事局因此在桃園機場編排關懷提問與攔阻勤務。隨著政府逐漸重視，在當地進行援救的團體似乎也準備脫手。美國非營利組織「全球反詐騙組織」發出公告，「本機構拒絕受理8月3號起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人」。

全球反詐騙組織昨日在臉書發文表示，由於國家已努力宣傳相關資訊，若還是有人抱著「我要試試」的心態前往柬埔寨，就是侮辱國家、浪費資源；全球反詐騙組織指出，救援團隊已有1人因此遭到通緝，宿舍是他們1位同事貸款維持下來的，「很多時候，負責案子的人還需要自己掏錢出來幫他們度過難關。救援隨時會被抓進去坐牢」，如果國家都那麼努力，「真的…我們為什麼還要協助這些人？」

全球反詐騙組織透露，他們目前救援了約60位民眾，「受害人救出來後一聲謝謝也不說過」，這些民眾回國後也不再回覆消息，「我們拿命來救援跟詐騙犯談條件，甚至也收過詐騙業主（者）要告我們」。

對此，許多台灣網友紛紛安慰「辛苦你們了！台灣政府、網路網友們、警察已經盡力阻止這些人去柬埔寨，卻還是一堆人前仆後繼的去，那後果真的只能自負了！被救的人都不懂得道謝感恩，是把救援行動當成理所當然嗎？丟臉，真的丟臉！」、「多謝你們無私的付出」。