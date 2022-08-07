穿著OL全身套裝、黑絲襪的女模特兒站在自助洗衣店內讓人拍攝，該女模甚至「鑽進」洗衣機內，剩長腿在機器外，監視器影像曝光讓店家氣炸。（翻攝自臉書「我是萬華人」）

萬華1間自助洗衣店店家日前發文抱怨，前天（5）有一票人在毫無知會下擅自闖入店內拍照，還有1名穿著OL全身套裝、黑絲襪的女模特兒站在店內讓人拍攝，該女模甚至「鑽進」洗衣機內，剩長腿在機器外，監視器影像曝光讓店家氣炸，發文罵「如果機器有任何損傷，很抱歉將報警備案並跟您求償」。

該店家在臉書「我是萬華人」發文表示，他本月5日發現店內聚集一大票人，但不像是來洗衣的人，一看監視器才得知對方竟是來「拍照」的，1名女模特兒甚至「爬進洗衣機內」拍攝，店家稱雖是開放式的營業場所，在店內拍照是很歡迎的，但不希望是爬進機器內。

穿著OL全身套裝、黑絲襪的女模特兒站在自助洗衣店內讓人拍攝，該女模甚至「鑽進」洗衣機內，剩長腿在機器外，監視器影像曝光讓店家氣炸。（翻攝自臉書「我是萬華人」）

店家曝光的照片中，洗衣店外約有6名男子與1名穿著OL制服，上身是白襯衫、下身是緊身皮裙與黑絲襪的女子，之後幾名男子分別拿相機朝女子拍攝，女子甚至把頭鑽進洗衣機內，留一雙腿在機器外任其他人拍攝；店家稱每天都很認真維護機器與店內清潔，若機器有任何損傷將報警備案並向對方求償。

其他網友看到照片後紛紛氣炸，留言「鑽進烘乾機，這是那門子的藝術！公德心呢？超傻眼」、「原來去旁邊烘乾不是說說而已」、「感覺就是還沒長大的小朋友，真的很無聊欸」、「場地費也要省」、「一台洗衣機維修保養不少錢啊」、「人在洗衣機裡面這個梗都那麼久了還要拍，還不詢問店家真是沒禮貌」。