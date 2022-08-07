中國大陸針對美國眾議院議長裴洛西訪台進行「圍台軍演」，前空軍副司令張延廷今(7日)表示，演習會告一段落，但台灣面對中共的軍事威脅仍會持續，有3個指標要留意，包含戰略縱深沒了、沒有緩衝戰略的空間、共軍現在已經在我們的海域活動。

張延廷7日在政論節目《新聞大白話》中表示，演習會告一段落，但是台灣面對中共的軍事威脅仍會持續，有幾個指標：第一個，戰略縱深沒了，共軍已經在我們的海域、領海活動，萬一將來它整個大兵力集結過來到台灣的門口，根本是迅雷不及掩耳。外媒講軍演兩天就結束了，但我們要有超前的思維，要怎麼去因應；本來台海最窄的地方也有將近130公里，就是海峽天險，如今台灣的縱深沒有了。

張延廷接著表示，第二件指標就是沒有緩衝戰略的空間，我們國軍會長期處在高壓力的一個狀況下，高壓力之下，就會影響我們的建軍備戰，因為很多事情需要有迴旋空間，去訓練、整補、後勤部署，但如今很多事情會被擋住。第三件事就是，共軍現在已經在我們的海域活動，萬一中共對台用兵，在迅雷不及掩耳的狀況下，我們接戰有沒有準備好？

張延廷認為，台澎的防衛作戰可能要快速做調整，現在面對的威脅很大，因此要趕快把訓練、兵役等100多項清單列出來，然後盡快去調整。