近日中國大陸軍演讓台海局勢升溫，「如果中國大陸動武，故宮文物怎麼撤離保護」的話題引發討論。民進黨前立委林濁水今（7）日在臉書上表示「一旦動武，必環島包圍」，更用兩點分析，認為「台灣不是中國大陸、烏克蘭那樣土地廣大的大陸國，一戰爭，故宮典藏沒有什麼好撤離的」。

林濁水今日在臉書上表示，對於「如果中國大陸動武，故宮文物怎麼撤離保護」的議題，他認為是一個「假議題」，因為這次共軍演習充分說明「一旦動武，必環島包圍」。林濁水更分析「若開火，中國大陸武器還算精準，不至於昏頭專瞄準故宮；若登陸，也不可能正經戰不打，先派精銳部隊佔領故宮搶文物」。

林濁水也疑惑：「台灣要撤文物，海上被包圍，陸地根本沒有什麼縱深，文物撤什麼退？」他認為，「這個道理很簡單，但是到現在還在起鬨，怪不可言」，也坦言，「藍的認為有故宮就證明自己是擁有中國傳家寶，是正宗皇裔貴胄，故緊張之餘，唯恐寶貝不保，焦心於撤守文物，胡思亂想起來，雖荒謬，尚有脈絡可尋，綠的跟著起鬨，就是怪上加怪了」。