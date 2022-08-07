台中港區1家公司發生1死工安意外！ 1名起重機工人墜落10多公尺送醫不治。（民眾提供）

台中港區一家公司廠房昨天下午發生一起工安意外，1名重機工人在吊掛作業時，發現有另部起動機傾倒而來，該工人解開安全帶掛勾逃離，不慎自4到5層樓高處墜落地面，經送醫不治。經台中市勞檢處派員到場檢查認定，吊掛作業相關安全設施不符合規定，已要求停工，並將依《職業安全衛生法》開罰3到30萬元。

台中港務消防隊在昨天下午4點54分許獲報，台中港區內有1家公司廠房發生工安意外，1名工人自高處墜落受傷、意識不清，緊急出動西碼頭救護人車前往救援。

警消調查，該名起重機工人進行吊掛作業，要將重達30噸的捲場機吊上天車，疑似從4到5層樓高處墜落，當場已無呼吸、心跳，救護人員緊急進行CPR急救後，送往梧棲童綜合醫院救治後仍不治。

台中市勞檢處長邱怡川表示，經派員到場稽查發現，工人在橋式起重機作業時，旁邊另有一台移動式起動機突然傾斜倒向該橋式起重機，該名工人疑解開安全帶掛勾逃離，不慎墜地，雇主未設防護設施，違反相關規定。