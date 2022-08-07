自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，先前拍謎片《華根初上》引發不少話題，不過近期傳出轉換跑道當起「大樓保全」，才撐了6天就直接宣布不幹了，轉去賣雞蛋糕，他透露自己不能再胡搞瞎搞，要注意形象，因為總店女老闆是模特兒，且常在臉書上發表對目前生活滿意的言論，似乎有心要改頭換面；不過他表示過去參加成人展是有金主資助，為了讓他增加知名度。

鄧佳華外型獨特，經常在網路上口出狂言，今（7）日他在facebook公開過去內幕：「關於被問到去成人展，當時有一位戴紅色帽子的朋友，出錢讓我去的，總共花了15萬，讓我跟日本AV女優互動」，他解釋那位金主的動機，「那位朋友會這樣，是想要讓我更有知名度，我也不知道怎麼報答他」，這番言論一出，讓許多網友感到驚訝，留下看法：「用你的牙齒去磨他的牙齒，也算是報答的一種，互磨…..」、「15萬拿去做牙齒應該會更好」、「用身體報答啊」、「代表你紅有知名度」、「15萬，你開玩笑嗎」、「原來那種玩法要花15萬」

鄧佳華過去曾在成人展製造話題，他當時上台讓AV女優小島南騎乘，兩人中間雖然隔著氣球，但姿勢引人遐想，短短10秒互動，鄧佳華開心大笑，心情十分愉悅，下半身漸漸起了生理反應，鼓起一大包，結束時還被現場主持人發現褲子拉鍊沒拉，讓許多網友熱議。