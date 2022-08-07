去年3月有2名租客小芬(化名)與阿芳(化名)，分別各自承租某台北市雅房，由於2人是共用1間廁所，某日因小芬拉肚子要上廁所，卻發現阿芳在裡面洗頭，她便在廁所外急敲門，但因受不了拉在褲子上，她看阿芳走出廁所後，便挖起拉在內褲上的糞便，直接往阿芳塗抹而挨告；法院依公然侮辱罪，處小芬拘役59日，可上訴。

依據判決書記載，台北市某租屋處小芬與阿芳各自分租雅房居住，2人共用1間廁所，去年3月期間凌晨12時許，小芬因拉肚子內急需上廁所，然而，阿芳正在裡面洗頭，她便用力敲門，阿芳聽見後便趕緊沖洗，裹著浴巾出來，但她卻因為阿芳占用廁所時間太久，已經大在褲子裡，也對著阿芳飆罵，甚至從內褲裡挖糞便，直接往阿芳的臉和全身塗抹，這一弄讓廁所地板、牆角都沾有她的糞便；阿芳受辱後憤而提告。

台北地院審理時，小芬否認有公然侮辱犯行，她辯稱都是阿芳捏造，她與房東講完電話到她梳洗完畢回到房間內，只經過7分鐘，但是這7分鐘內不可能塗抹憤便、上廁所、清洗等行為。

另外1名租客阿慶(化名)則表示，當天凌晨在睡覺時，聽到外頭有拍打浴室門的聲音，聽到小芬大罵想要上廁所、大便，他出來看了一陣子後，便進房內打電話給房東講述事發經過，後來也看到阿芳拿著沾糞便的浴巾「說那是她最喜歡的衣服」。

法院查核小芬與房東對話紀錄，小芬表示「你最好警告她=>若她下次再這樣的話要小心我怎麼對付她…這次是用大便抹在她身上而已喔！下次我就直接抹在她的臉上…請她去告我…我不怕…看誰怕誰ㄌ」、「這次抹大便潑糞事件讓她學會教訓終身難忘～她最好快一點搬走～否則下次我不曉得會使出何招」；從對話內容得知，小芬確實有塗抹糞便行為，目的要讓阿芳得到教訓，要阿芳搬離租屋處。

法官認定，小芬塗抹糞便在阿芳身上行為，已足以貶低阿芳人格尊嚴、社會評價，屬於「侮辱」行為，並且，在特定多數人得以共見共聞狀態，已屬「公然」，因此依公然侮辱罪，判處拘役59日，得易科罰金，可上訴。