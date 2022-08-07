歐舒丹原野快樂鼠尾草限量香氛系列情境照。（歐舒丹提供）

歐舒丹原野快樂鼠尾草淡香水情境照。（歐舒丹提供）

頂級保養歐舒丹以自由勇氣為名、因無畏的愛而出發，推出令人振奮心情的限量全新香調「原野快樂鼠尾草限量香氛系列」，運用原產地中海一帶，自古帶著喜悅、寧靜之意，因而讓中世紀藥草學家給予「清澈之眼」暱稱的快樂鼠尾草，完美揉合柑橘果香、乳香等木質調尾韻作結，隨著鼻息香氣翩然徜徉在紫色花海，透過調香師的專業，串連起這片花田所有觸動感官的點點滴滴，忘卻煩憂且快樂的自由奔跑，呼吸著溫暖明亮的香氣，與肌膚相融滲入鼻尖，無需搭飛機也能遠離塵俗，從現在開始，跟著歐舒丹來一場沈浸式的南法地中海之旅。

原產地中海一帶，自古帶著喜悅、寧靜之意，因而讓中世紀藥草學家給予「清澈之眼」暱稱的快樂鼠尾草，美麗的紫色花瓣包圍著擁有絲絨般質感的葉子，十足療癒可愛的模樣，更是疏解緊張情緒、幫助釋放壓力的好幫手，快樂鼠尾草「會牽動情緒」的氣息，有如清新的綠草地般，帶著溫暖豐潤的力量滋養身心靈，能整頓低落情緒，引發人的幸福感受，讓身心達到平衡，幫助釋放日常生活中的緊張與壓力，自然而然地感覺充滿自信希望與無畏力量。