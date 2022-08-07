五堅情今小巨蛋演唱會第2場。（粘耿豪攝）

「五堅情」首度攻蛋7日第2場請來好友「八三夭」壓軸擔任嘉賓，2團共10人一字排開氣勢十足，率先合唱〈東區東區〉炒熱全場。八三夭今先祝賀演唱會成功，接著開玩笑稱上台前一度錯覺，以為要上五堅情成員主持的節目《娛樂百分百》，雙方還在台上玩起遊戲，氣氛超嗨。

陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒（小賴）與婁峻碩組成的「五堅情」，今年2月剛完成高雄巨蛋演唱會，此次2場小巨蛋門票同樣銷售一空；人氣超夯的他們，繼首場請來具俊曄當嘉賓，今再邀「數字天團」八三夭壓軸合作，雙方在台上玩起「誰才是阿璞」的遊戲，分成2隊要猜誰才是真正的阿璞，且猜錯要處罸，沒想到最後八三夭的阿電輸了，開玩笑稱要「退團」。

5人今各自安排Solo演出，黃偉晉唱跳〈唱歌的時候就變了一個人〉等歌後汗流滿面，台下歌迷趕緊遞上紙巾，偉晉不改幽默故意說「我不要（紙巾）」，接著透露最近跟小賴迷上打麻將，2人還預謀在慶功宴上擺麻將桌摸一把，逗笑全場歌迷。5人革命情感深厚，尾聲小賴邀其他4位團員正式宣告，以後只要有人先提出「退出」五堅情，這個人之後推出的任何作品都不會中，氣氛感人，此外，首場婁峻碩透露邱鋒澤膝蓋與肩膀受傷，今請物理治療師在後台治療，順利完成演出，