彰化縣政府7日表揚全縣各鄉鎮市公所及社團所選出的38位模範父親，縣長王惠美親自頒獎。（吳敏菁攝）

喜樂小兒麻痺關懷協會林文政的兒子獲得總統教育獎，今年他也榮獲表揚模範父親。（吳敏菁攝）

埔鹽國中退休的校長紀寶活，曾獲師鐸獎，還多才多藝，一手好字畫，義賣書畫作品共2450萬元，今年獲頒模範父親。（吳敏菁攝）

父愛如山，每年到了八八節，總有感人的父愛故事被挖掘，彰化縣政府7日表揚全縣各鄉鎮市公所及社團所選出的38位模範父親，有歷經了挫折，父子同登榮耀，還有熱心奉獻教育，把才華轉化資源，幫助弱勢學子，是許多孩子「第二個爸爸」。

彰化縣長王惠美在父親節的前夕，親自表揚模範父親，今年以「榮耀父愛，有您真好」的主題，王惠美表示，愛要及時，孝也要及時，拜託青年夥伴們，記得父母親打拚一輩子，就是為享受天倫之樂，在怎麼忙，也要多利用時間，打電話關心，有空回家看看他們。

今天受表揚的父親每個都有動人的故事，喜樂小兒麻痺關懷協會的林文政的兒子林元龍，從小罹患中度腦性麻痺，在26歲那年，又因為嚴重車禍導致生活必須仰賴輪椅，加上原本家中經營的畜牧養殖業連續遇到口蹄疫、禽流感、颱風而不幸倒閉。

林文政遭逢生活困境，仍堅強勇敢面對，作了最好的身教，兒子林元龍也克服身體的障礙，以明道大學數位設計系第一名畢業，並繼續就讀碩士班，更榮獲111年總統教育獎。

員林市的紀寶活先生，是埔鹽國中退休的校長，子女在薰陶下，均獲碩、博士等學位，且都從事教育工作，還曾獲頒全國好人好事代表「八德獎」、全國兒童守護天使獎、優良教師「師鐸獎」、樹人獎、教育奉獻獎、彰化縣百歲百傑等獎項。

紀寶活還多才多藝，一手好字畫，義賣書畫作品共2450萬元，全數提供幫助各國小及國、高中家境困難的孩子們助學。國家教育研究院2015年將其生平事蹟拍攝成微電影「第二個爸爸」。

此外，許多受表揚的模範父親也積極投入社會服務，用行動關心地方事務，回饋鄉里，福興鄉的林朝榮先生，擔任社區理事長，全心投入社區福利服務工作，長期加入志工行列，服務鄰里；大村鄉的施正德，曾任同濟會彰化B區主席，積極投入社會福利慈善工作不遺餘力；北斗鎮的李榮秀是縣議員李浩誠的父親，李先生行醫50多年，仁心仁術、濟世救人，熱心公益、造福人群，其子女各個成就斐然，其教養子女有成，堪為模範父親楷模。

今年的彰化縣模範父親分別為：陳長華、趙明星、江瑞興、張傳鏞、施能山、謝忠田、陳錫村、黃弘德、何能達、林朝榮、廖同志、張欽明、陳慶昌、游金松、紀寶活、吳春景、楊錦鍠、葉慶明、黃文賢、施正德、石木松、邱國、陸振佑、游金榜、陳邦仁、李榮秀、黃永旗、周瑞楓、詹正雄、謝松成、陳全財、林惠榮、周水樹、黃文駿、葉銀珍、王錫㷛、凃振明、林文政等38位。