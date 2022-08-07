雕塑家林木川與作品「收成」（陳淑芬攝）

水墨畫家鄭正慶的作品「老子騎牛紫氣東來。（潘蓬彬提供／陳淑芬台中傳真）

藝術家潘蓬彬的作品「一鳴天下白」。（陳淑芬攝）

政戰學校藝術系25期師生在離開校園43年後，以「曉園薪傳彊仕時」師生聯展再聚，7日在中市樹瓦藝術開展。當年學子至今在西畫、水墨及雕塑等藝術領域創作長達40多年各有專擅，並邀請良師雕塑家林木川及水墨畫家鄭正慶參展，遺憾的是鄭正慶在開幕前因病去世，開幕儀式與會人士痛心不捨，默哀致意追思。

政戰學校藝術系25期於1979年畢業，「曉園薪傳彊仕時」師生聯展是離校後的第二次聯展，不但分享老同學們在藝術創作的成績單，也表達對恩師的懷念與感恩。當年的學子現今已年約65歲，在藝術、教育及宗教等領域各有所長，久別多年再因藝術相聚更具意義，師生20多人共聚回憶當年、分享別後生活點滴，場面溫馨。

發起展出的藝術家潘蓬彬指出，林木川老師當年擔任導師時，照顧同學生活成長，至今仍創作不懈，以身教引領「莫忘初心」。而享譽國際的水墨畫巨擘鄭正慶早在籌辦期就精選出3件作品，在8月3日下午不幸病逝，其中，參展的「老子騎牛紫氣東來」作品，冥冥之中猶如畫中老子，帶著祥瑞之氣西行，令人感念。

今年85高齡的林木川指出，他從事素描及雕塑教學30多年，25期這班學生凝聚力、感情很好，且創作力很強，很多人都還在藝術領域持續創作，他對當年學生創作特色還如數家珍。

「曉園薪傳彊仕時」藝術聯展由潘蓬彬油畫工作室、樹瓦藝術主辦，中國時報、旺旺友聯產險及財團法人游守中文化基金會協辦，參展人有林木川、鄭正慶、趙明強、朱仲儒、吳瑞麟、林永福、呂玉亭及潘蓬彬等8人，並邀請吳瑞麟尊翁、畫馬大師吳超群，在世時最得意的二件私房傳家寶參展，在位於中市南門路的樹瓦藝術共展出30件作品，展至今年9月4日。