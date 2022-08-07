民進黨台北市長參選人陳時中7日拋出解決內湖交通的4大交通策略，台北市副市長黃珊珊稍早在臉書說自己非常開心，總算有對市政的實質討論，但內湖交通不是畫畫圖就能解決，還酸說「四體不勤，三寸之舌，兩光金句，一事無成」，就是她對陳時中這些解方的評語。

黃珊珊說，陳時中提出的計畫，分別是「堤頂交流道往北匝道動線改善」、「行善路銜接國1高架北向進出匝道」、「新闢國1銜接環東大道工程、新闢環東大道銜捷國1工程」，以及「新闢堤頂－塔悠地下連通道」。​

黃認為，前3項的主導權都在中央，交通部高公局要先評估專業可能性、時程與經費，若計畫確實可行，台北市政府一定全力配合。但等到陳時中參選才喊出這3項，證明中央就是在看顏色做事，顏色對了才要做。​至於第4項的塔悠路地下道，由於出入口影響平面車流，必須得考量配套方案，否則只是將內科的車流引流至松山塞車。​

黃珊珊重申，內科是都市計畫問題，6萬人空間裝了15萬人，除了興建環狀線、改善聯外交通之外，更要釋出空間改善人口飽和的問題，過去民進黨選舉時主張的松機遷移政策就是一個方式，主導權也在中央，柯市長也沒反對，但現在到底是做還是不做？如果不做，就請先承認你們當年「就是在騙選票」。​