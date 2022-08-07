郭亞棠近期認真練習高爾夫球。（民視提供）

藝人郭亞棠在民視8點檔《市井豪門》中演出雷洪的小女兒「妞妞」，戲外她也開啟斜槓人生經營Youtube影音頻道，擔任企劃暨主持人。郭亞棠表示從藝人跨足幕後發現，藝人只要把劇本、演出顧好就好，幕後工作人員注意的細節很多，因此自從自營影音頻道後，更可以體會到劇組拍攝的壓力。

她透露要租借場地拍攝時，因為害羞又不好意思，一需要開口拜託就會假冒稱是經紀人，後製時還要一秒一秒地盯著看，讓她直說術業有專攻，更敬佩每一位工作人員。

郭亞棠也分享2個月前開始一個新的挑戰企劃，就是0接觸高爾夫球的她，要在100天完成高爾夫球100桿的比賽，只要完成比賽，她的朋友就會捐贈10萬元的公益金給慈善團體。她說當6／25接到這個企劃後，很緊張也很期待，卯足全力誓言要達成！且當她答應接受這挑戰後，「Mu golf」就贊助她整套服裝及配備，連球場「東華」、「Hope高球學院」都讓她無償使用並教學，讓她大讚「宇宙許願力」超神的。

剛接觸高爾夫球的郭亞棠表示，自己就像小學生開始學打球，一開始都吃了整臉的沙，因為怎麼揮都揮不到球，教練還開玩笑說要帶她去看眼科，學過國標舞的她，在場上常常把揮桿的旋轉和恰恰的旋轉搞混，逗樂旁人。

郭亞棠表示，剛開始接觸高爾夫球只覺得球場環境很舒服，可以非常放鬆，而且自己很喜歡走路，就認真跟好朋友去球場打了幾次球，得知有這個企劃還特別找教練認真學，只是身邊的朋友聽到她要執行這個公益計畫，每個人都認為她不可能，除了有公益基金以外，還有朋友開玩笑說「妳如果完成，我的跑車就給妳」，她說現在身上背負著做公益使命，所以受到各方人士的幫助。這些過程也會拍成影音。