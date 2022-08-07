1名男子日前準備離開公司，他從汽車道想通過柵欄離開，沒想到柵欄上升過程中不慎勾住上衣，男子當場「被脫衣」打赤膊。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

這柵門有點太「心急」了！1名男子日前準備離開公司，他從汽車道想通過柵欄離開，沒想到柵欄上升過程中不慎勾住上衣，男子當場「被脫衣」打赤膊，影片讓網友笑翻，留言說「這柵門太心急了」、「新款式的自動脫衣機」、「沒想到除了按摩店，還會有人主動幫你脫」。

有網友在臉書「爆廢公社」分享1段監視器影像，1名男子日前疑似在工廠內部欲穿過有柵欄的汽車道到外頭，他因為等不及柵欄緩緩升起，在柵欄升至一半時就強行穿過，不料柵欄的一頭欄杆卻不慎勾住他的上衣，一路往上勾，等到男子發現時已掙脫不成，柵欄強勁的拉力當場把衣服「脫走」，男子最後打著赤膊站在門口，神情似乎相當無奈。

影片曝光，其他網友紛紛留言「回去跟老婆說，我如果說我剛剛被柵欄給脫衣服了妳信嗎」、「沒想到吧！除了按摩店還會有人主動幫你脫」、「他想起了那天被路障支配的恐懼」、「希望可以有花灑，安內洗澡一起」、「他怎麼可以配合的這麼自然」、「聽話！讓我看看」、「新款式的自動脫衣機」、「你幹嘛！好好說話別動手啊」、「等等別急」、「這柵門太心急了」、「怎麼那麼急呢？欄杆你這個小壞壞」。