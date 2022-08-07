為反制美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍在近期舉行大規模軍事演訓，並多次穿越台灣海峽中線。據大陸《央視》引述中共軍方人士指出，過去演訓都是在大陸沿海進行，這次直接把演訓推進到台灣周圍，同時也徹底突破了「海峽中線」，在共軍眼裡已沒有海峽中線的存在，未來相關演訓活動將常態性在海峽中線以東進行。

據《央視軍事》報導，近日共軍東部戰區按計劃在台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，演訓完成迫近台島、合圍台島等前所未有的突破。中共國防大學教授孟祥青表示，這次演訓與歷史上演訓行動有很多區別，首先是迫近台島，這在過去是從來沒有的。過去主要是在大陸沿線，而這次直接到台島周圍，甚至把我們的靶區劃在台島以東，這對台獨有重大震懾作用。

其次是合圍台島，也是前所未有的。孟祥青說，此次演訓劃設的6大區域把台島緊緊圍在中間，既可以對台島進行聯合封控，也可以對台獨勢力實施打擊，把台獨死死困在台島之內。

此外，還能懾阻外部勢力干預。孟祥青指出，這次劃設的區域中，北邊區域靠近沖繩，南邊兩個區域扼守巴士海峽，可以對巴士海峽實行聯合封控。巴士海峽是進出南海的必經之地，可對外部勢力起到直接的震懾作用。

孟祥青強調，共軍歷次針對台獨的演訓，主要在大陸沿海一線，中共空軍、海軍艦機的警巡，過去幾年也時不時突破中線，但這次可以說是徹底突破了所謂的「海峽中線」。「海峽中線」中共從來不承認，在共軍的眼裡沒有什麼「海峽中線」。

至於演訓活動將對未來的中美關係帶來的影響，孟祥青表示，這段時間以來，美方不斷破壞中美兩軍兩國合作的氣氛，特別是這次，美國軍方給裴洛西提供專機和所謂的海上保護，嚴重傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美兩軍交流的良好的氣氛。美軍行為客觀上使兩軍交流失去原來的意義。

他表示，取消這3個機制，也是發出了明確信號，美國不能一方面要求中國在其所需要的領域跟它大力合作，另一方面又不斷損害中國國家主權和安全，踩踏中國的根本利益和紅線底線。