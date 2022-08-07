曼谷郵報(Bangko Post)報導，泰國皇家空軍(RTAF)將在8月14日起，和中共空軍(PLAAF)將在烏隆他尼(Udon Thani)舉行為期 10 天的聯合空中演習，泰國將以JAS-39獅鷲戰機參與，而中共派出的是殲10C，曾經被JAS-39擊敗的Su-27將不參與此次演習。

消息人士稱，這場演習名為「2022獵鷹之擊」(Falcon Strike 2022)，定於8月14至24日，中國大陸將派出6架殲-10C/S戰鬥機、一架殲轟-7AI戰鬥轟炸機，和1架空警-500預警機。

泰國皇家空軍將部署5架JAS-39獅鷲戰機、三架阿爾發噴射(Alphajet)攻擊機，和一架SAAB 340 「艾利眼」( Erieye)空中預警機。消息人士稱，F-16戰機不參加此次演習。

大陸此次派出殲10C戰機，參與在泰國的對抗演習。(圖/PLAAF)

大陸派出空警500，擔任演習的預警機。(圖/PLAAF)

這是2015年以來，泰國與中國大陸的第5次類似演習，上一次演習在2019年，次後連續2年受疫情影響而取消。

大陸消息人士稱，此次演習是加強兩國之間的聯繫與地緣合作，幫助維護該地區的和平與安全。

2015年的首次空中對抗演習，在視距外空戰項目中，泰國空軍的JAS-39C以4:0的結果，完敗大陸的Su-27(殲11)，引發蘇式戰機視距外空戰能力薄弱的質疑。