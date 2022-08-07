美國眾議院議長裴洛西短暫來台19小時，中國大陸在台灣周邊進行演習。台北市議員徐巧芯今(7日)表示，大家還是照樣過父親節，甚至把每一次軍演當成「狼來了」，可是卻暗潮洶湧，她更擔憂這如同「溫水煮青蛙」。

徐巧芯7日在政論節目《新聞大白話》中表示，現在的兩岸關係乃至於台灣的國際情勢，表面上風平浪靜，大家還是照樣過父親節等等，可是卻暗潮洶湧，包括美國看到台灣這次的處理態度，可能會覺得台灣莫名其妙。

徐巧芯接著表示，美國竟然比台灣還來得緊張，如果今天真的開戰，戰場是在台灣，台灣自己沒感覺，美國人則急得要命。美國白宮國安會發言人柯比就用「溫水煮青蛙」來形容兩岸現在的關係，就是慢慢把火候上升，但坐在裡面的青蛙，一開始以為是泡熱水澡，結果水越來越熱的時候，想要出去已經來不及了。她認為，台灣內部包括政府、人民，感覺沒問題、沒事，然後把每一次軍演當成「狼來了」。

徐巧芯指出，台灣內部不僅不緊張，沒有準備，民進黨還在推非核家園，但台灣需要核能，很大的一部分是國安因素，如果台灣被封鎖起來，天然氣船進不來，台灣就沒電了，台灣本來就容易跳電，如果天然氣船再進不來，我們就只有6天左右的庫存可以使用。她認為，「溫水煮青蛙」是台灣碰到最嚴峻的挑戰，恐怕美國人對蔡政府整個做法，並沒有辦法很滿意。