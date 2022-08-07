#Ukraine: The catastrophic explosion of a Russian tank (reportedly a T-90) again due to internal ammo detonation. pic.twitter.com/OKUX2BHICd — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 6, 2022

專門追蹤俄烏情勢的推特帳號「烏克蘭武器追蹤器」(Ukraine Weapons Tracker)昨日公開一則影片再次激起民心。鏡頭拍下一輛俄軍T-90號稱「超級坦克」遭飛彈擊中，瞬間火光直穿天際，畫面相當駭人。據悉該軍備要價不斐，是該國斥資約300萬英鎊（約台幣1億850萬元）所打造。

根據《Euro Weekly News》6日報導揭示一段讓俄羅斯「心在淌血」的砲擊，吸引上萬網友朝聖。地點就發生在烏克蘭不久前剛收復的關鍵城市刻松州（Kherson），無人機拍下一輛正在路中央的坦克停滯不前，先是因內部彈藥庫爆炸而冒出濃濃黑煙，接著天外飛來一砲當場炸毀，火光從四周噴射直穿天際，當場變成廢鐵。

這輛俄羅斯國產T-90「超級戰車」造價約300萬英鎊（約台幣1億850萬元），也稱作「Vladimir」，據悉是以總統普丁(Vladimir Putin)為命名方式。烏國情報組織透露，戰爭以來，俄軍折損約1,792輛裝甲車，大部分都是T-72主力戰車；另據英國國防部每日情報指出，俄軍已陸續離開東部頓巴斯地區，前往刻松集結，對此，基輔官員表示有絕對信心能在9月之前取得整個刻松區域的控制權。