女星小S（徐熙娣）和姐姐大S（徐熙媛）組女團「S.O.S」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，且家庭生活也美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒。小S透露自己很愛喝酒，喝酒之後做出一些脫序行為讓大家誤會自己遭家暴，還在女兒Elly面前丟面子。

小S和媽媽黃春梅一起開podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，小S聊到小時候常看到爸爸酒後失控，讓她決定長大之後絕不碰酒，沒想到成年後工作開始接觸酒品，直言老公交往時就會介紹她各種酒類，如何品酒、認識什麼是好酒，讓她品酒的視野更加寬廣。更透露自己喜歡上做菜是因為可以去超市買東西，順便逛到酒區品酒，一邊喝酒一邊做菜就很開心。

不過小S說自己酒品不如老公，過去夫妻在居酒屋喝醉，小S在餐廳玩丟冰塊，連侍者都來阻止她，讓同行的日本友人尷尬到不行，而且喝醉之後常常自摔撞傷，身上許多傷痕就是這樣來的，讓大S看不下去直說：「妳這樣說妳沒被家暴，人家會信嗎？」

還有一次小S的大女兒Elly帶2個男同學回家做報告，女兒事前要求她不要喝醉，她小酌之後就回到房間，沒想到隔天女兒生氣直說：「媽媽，妳昨天真的很丟臉耶！」小S這才知道她喝醉後跟男同學熱情說：「阿姨真的很開心你們來，給阿姨抱抱一個，以後歡迎多來喔，怎麼那麼可愛～」小S也承諾之後不會再這樣了。

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