雖然比賽一度因雨勢中斷2個半小時，中華隊不受影響，靠著吳聖智、陳瑞鑫都有開轟表現，以9比5擊敗多明尼加，奪下第6屆U12世界盃季軍。

中華隊在複賽不敵美國隊後，提前確定連霸夢碎，最多只能爭奪季軍。今天季軍戰2局下中華隊靠著吳聖智3分炮逆轉，但比賽進行到3局上就因雨中斷。

經過2個半小時的等待後比賽在5點15分恢復進行，中華隊沒有選擇直接換投，還是由先發投手吳聖智續投，總教練賴朝榮賽後也給出原因，「當時是一三壘有人，想說他是左投可以看管一壘跑者，如果被上二壘就會換人。」

吳聖智三振掉打者後，在二、三壘有人時中華隊決定換上第2任投手邱允洲，他一登板就被梅耶（Miguel Mella）敲出3分炮，挨轟後他很快回穩，成功壓制多國打線，留下後援3.1局投出5次三振沒有保送，被敲3支安打僅失1分，拿下勝投。

賴朝榮說：「多明尼加變化球打得很好，被打全壘打的球也都是變化球，所以就想說改變策略，用直球與對方對決。」雖然無緣連霸，他仍給予中華小將肯定，「我們也辛苦了約45天，拿到第三名還是要給小朋友鼓勵。」

賽前獲得偶像詹子賢「加持」的吳聖智，投打兩端都有不俗表現，他笑著說，能在偶像面前開轟很開心，「但其實有點矇到的，這支全壘打也等很久。」

賽前詹子賢與宋晟睿下去球場為中華隊加油，吳聖智說：「看到他很開心，但我太緊張了不知道要跟他說什麼，比上去投球還要緊張。」此次中華隊全壘打王陳瑞鑫也透過這次U12學習如何調整心態，他也透露全隊相約之後一起再為國出征U15。