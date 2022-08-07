前空軍副司令張廷廷。（資料照／杜宜諳攝）

對於中共4日到7日在台海周遭進行「遠程火力實彈射擊訓練」，前空軍中將副司令張延廷認為，台灣一旦失去海峽作戰縱深，台澎防衛作戰可能須要調整，以前的腳本、作戰計畫、戰略構想，通通都須要快速調整！

空軍退役中將張延廷今（7）日在《新聞大白話》政論節目中認為，演習會告一段落，但台灣面對中共軍事威脅不但長期持續下去，而且戰略縱深沒了，很可能會迅雷不及掩耳被奪下來。

他強調，原本台海縱深最窄的地方也有130公里，是海峽天險，但現在沒有了，未來如何應變？造成非常大的危機。

他說，第二就是，如果沒有緩衝時間，國軍會長期在高壓力的狀況下做戒備，會影響國軍建軍備戰。因為需要有很多迴旋空間，去訓練整補後勤部署，在高壓狀況下很多事情會被延誤。也就是為了應敵，手邊很多事情，例如訓練、後勤，都會被耽擱，建軍備戰「事倍而功半」。

張儀廷直言，國軍接戰的決心與準備會受到影響。例如以色列也沒有縱深，面積只有2.7萬平方公里，但以色列從來沒有守勢作戰，都是「以攻代守」，空軍到敵人基地、機場轟炸等，但台灣不具備此條件。

張延廷呼籲，在此情況下，台澎防衛作戰可能需要調整，以前的腳本、作戰計畫、戰略構想，通通都需要快速調整！