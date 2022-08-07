中共近日宣布從4日中午到7日中午在台灣周遭6個區域實施「遠程火力實彈射擊訓練」，今 ( 7 ) 日中午東部戰區又聲稱，會繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。作家苦苓在臉書拋10個問題，希望蔡英文不要再到處跑行程裝沒事了！趕快召集所有官員、智庫和幕僚，商量他提出的10個問題該怎麼辦！

苦苓質疑：

1.海峽中線如果守不住了，中華民國國軍怎麼辦？

2.如果三天兩頭有飛彈在上空飛過，台灣人民怎麼辦？

3.如果被敵方駭客造成全台電力或通訊中斷怎麼辦？

4.如果中國宣布停止ECFA、全面取消對台關稅優惠怎麼辦？

5.如果中國除了電子零件和半導體、禁止其他所有台灣產品進口怎麼辦？

6.如果外資判斷台灣風險太高、決定大量撤出怎麼辦？

7.如果台灣股市撐不住了、無量下跌怎麼辦？

8.如果台灣空運輸長期受阻礙、嚴重影響經濟怎麼辦？

9.如果中國藉口「抓台獨」、在中港澳大肆逮捕無辜的台灣人怎麼辦？

10.如果美國「龜縮」、不再按時賣有用的武器給我們怎麼辦？

苦苓強調，這不是杞人憂天，這是防患未然，孫子兵法：「多算勝，少算不勝」，勉乎哉。