高雄1名李姓男子騎車前往家樂福超市，他停好車之後，看見1名正妹在入口處，低著頭彎腰填寫防疫實名制資料，便趁對方不注意時，用手拍了對方臀部挨告，李男警訊時辯稱是對方「白目」、「屁股翹起來」，打了1下；橋頭地院依性騷擾罪，處李男罰金3000元，得易服勞役3日，可上訴。

依據判決書記載，今年3月下午4時許，李姓男子騎車前往家樂福超市，停好車之後，看見入口處有名正妹低頭彎腰填寫防疫實名制資料，竟趁正妹不注意之際，用手拍了對方右側臀部1下，正妹嚇了一大跳，驚慌失措，超市店員全程目擊，便協助正妹報警。

李男警訊時，坦承有用右手拍打正妹側臀部，但否認有違反性騷擾行為，他辯稱是用手打正妹屁股，不是摸，因為正妹「白目」、「屁股翹起來」。

橋頭地院審理，調閱店家監視器確認，李男與女子互相不認識，卻趁女子不及抗拒、防備之際，用手拍打碰觸女子臀部，屬身體的隱私部位，顯然未尊重女子身體自主權利及心理感受，缺乏性別平權觀念，李男犯後否認犯行，也未女子達成和解或取得諒解，考量男家境貧寒與領有身心障礙證明，法官依性騷擾罪，處罰金3000元，得易服勞役3日，可上訴。