中華隊在季軍戰以9比5擊敗多明尼加，奪下本季U12季軍，不過比賽中也出現插曲，5局下1出局二壘有人時，莊博淵被球打中左膝但裁判群開會討論後認定不是觸身球，重新回到打擊區後他擊出投手方向的滾地球打中投手小腿形成內野安打，也成功推進隊友。

「有種報仇的感覺。」莊博淵表示，腳確實有被丟到，看到裁判改判認定不是觸身球時也十分傻眼，「想說被丟到了還不能上壘，那時候也有給主審看膝蓋的瘀青，但他們討論後還是認定沒有。」

調整好心情後重回打擊區，莊博淵敲出內野滾地球擊中投手小腿，形成內野安打也成功推進壘上跑者，「很開心能夠打出安打，有報仇的感覺。其實沒有刻意朝投手打，只是剛好打到那邊，但也很開心，把痛打給投手，看到的時候有點暗爽。」

中華隊最終以季軍作收，莊博淵說：「有一點點歡喜，但沒有到很開心。」他也點名自己心中的英雄，「我會選陳瑞鑫，因為他都可以適時地為球隊打出安打、全壘打，把比數超前。」