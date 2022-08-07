台中社會創新實驗基地在暑假期間推出「非洲月特展」。（主辦單位提供）

台中社會創新實驗基地與進駐團隊「AITENGA天愛花布工作室」，暑假期間合作舉辦「非洲月特展」到8月14日，展出烏干達婦女編織的飾品和花布作品及烏干達當地的生活影像紀錄，邀請民眾深入了解烏干達的多元面貌。

台中市府社會局表示，台中社會創新實驗基地與進駐團隊「天愛花布工作室」，在創新實驗基地推出「非洲婦女月」系列活動，「她和她的故事HER STORIES」和「晚安基地－非洲風舞蹈」2場分享會於日前結束；「非洲月特展」將展出至8月14日。

「天愛花布工作室」長期關注婦女議題，創辦人張憶認為，貧窮需要的不只是憐憫，更重要的是賦權與陪伴，所以她在非洲烏干達推動婦女裁縫培力計畫，幫助非洲婦女學習編織和裁縫等技能，協助當地弱勢婦女靠自己逐步脫離貧窮。

社會局表示，社創基地提供進駐團隊的空間、培力課程和專業顧問輔導等資源，全方位培植社會創新團隊，舉辦系列培力講座、研討會、工作坊及社會創新相關活動，歡迎對社會創新、社會議題有興趣的民眾踴躍參與。