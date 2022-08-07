新北市兒童藝術節今晚由紙風車劇團帶來壓軸演出。（王揚傑攝）

侯友宜宣布今年兒藝節主場活動圓滿閉幕。（王揚傑攝）

侯友宜宣布今年兒藝節主場活動圓滿閉幕。（王揚傑攝）

侯友宜宣布今年兒藝節主場活動圓滿閉幕。（王揚傑攝）

2022新北市兒童藝術節今（7日）晚由紙風車劇團帶來壓軸演出，以結合傳統技藝、古典音樂及多媒體特效的《諸葛四郎》兒童劇，為今年的市民廣場主場活動畫下完美句點。新北市長侯友宜親自現身感謝民眾的熱情參與，同時宣布明年將延續最受小朋友喜愛的怪獸主題，相約明年再見。

新北兒藝節在暌違2年後回歸實體活動，今年以「怪獸宇宙」為主題，自上月29日起在市民廣場登場，除打造大型泡泡裝置藝術、狗狗造型戰艦外，每天更安排劇場演出、體育競技、互動體驗、電影欣賞等不同的精采節目，加上線上活動，迄昨日計已超過50萬的民眾參與。

今晚壓軸劇目是由兒童劇天團紙風車劇團帶來改編自經典台灣漫畫的《諸葛四郎》，結合民俗技藝、古典音樂、傳統武打及多媒體特效，角色造型更結合古裝與動漫風格，讓漫畫裡的人物躍出紙面，小朋友們都看得津津有味。

主場活動雖在今天圓滿結束，但線上及周邊活動則將延續至8月14日止，包括新板藝廊妖怪電影院及線上遊戲等，精采節目大、小朋友仍可繼續暢玩。

侯友宜表示，新北市兒童藝術節14年來累積參與人次超過500萬人，線上活動也超過100萬人次參與，今年回歸實體與線上同步舉辦，市民參與非常熱烈，主場活動結束之後，如果大家還是意猶未盡，還有周邊及線上活動會一路持續到8月14日。

侯友宜問小朋友明年要不要再來？全場小朋友齊聲說：「要！」大家相約明年見。

文化局表示，接續還有新板藝廊和台哥大MyVideo合作推出的妖怪電影院，精選6部電影於周末免費放映，觀眾可以跟怪獸一起肩靠肩看《可可夜總會》及《魔法阿嬤》，線上活動則有宇宙小耳朵音樂頻道、博物館線上節目及怪獸出任務線上遊戲等趣味多元的內容。