彰化1名網友日前在超商目睹1名孩童在座位區「玩倒立」，孩童將手撐在桌面上，雙腳靠在牆壁、踩著掛畫，而孩童父親全程都在旁趴睡，連在場其他人目睹後都不制止，最後是該網友忍無可忍、上前勸說，孩童才沒繼續脫序行為，其他網友怒罵「我絕對會當場修理」、「不怕鬼門開，就怕校門關」。

有網友在臉書「爆料公社二社」發文抱怨，他說日前到彰化和美某間便利超商等人，發現超商座位區有名孩童一直在做「脫軌行為」，而孩童的家長則趴睡在桌上，完全沒發現孩童的危險行為，照片中該孩童竟將雙腳撐在牆壁、踏在掛畫上，手則撐在桌面上，呈現幾乎「倒立」姿勢。

彰化1名網友日前在超商目睹1名孩童在座位區「玩倒立」，孩童將手撐在桌面上，雙腳靠在牆壁、踩著掛畫，而孩童父親全程都在旁趴睡。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友目睹畫面嚇壞，最後忍不住上前制止孩童，對方家屬驚醒根著制止，原PO分享照片提到「就是有這些沒水準的小孩 還有那不可理喻的家教， 所以很多餐廳已謝絕12歲以下小朋友進入」，不但小孩行為脫序，旁人看了也毫不制止，若是店家掛的是名畫，對方家屬該如何賠償損失。

其他網友紛紛留言「此社會要先教育的是家長，其次才是小孩」、「這要是是我的小孩的話，我絕對會當場修理」、「現在哪來家教這東西啊，連禮義廉恥都沒了」、「如果把他們當猴子就不會這麼介意了」、「你怎麼這麼好笑居然問『家教呢』，他正在展現給你看啊」、「不怕鬼門開，就怕校門關」。