台南市大型演唱會開場前，有許多學生團體以街舞暖場。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲登台與藝人一同唱歌。（程炳璋攝）

台南市政府今年暑假首場大型演唱會，7日晚間在永華市政中心西側廣場登場，活動以反毒與交安為主題，主打「搖擺不搖頭」，首次參加公益場的酷龍具俊曄擔任DJ，多位搖滾歌手連番上陣，台南市長黃偉哲也上台高歌，儘管現場下雨，也擋不住熱情的歌迷。

台南市政府以舉辦大型演唱會形式，宣導反毒與交通安全宣導，黃偉哲表示，暑假期間擔心青少年涉及吸毒事件或發生交通事故，過去宣導太制式化，這次以舉辦大型演唱會取代一般宣導，盼吸引年輕學子更重視這兩項問題。

演唱會在傾盆大雨中開場，熱情歌迷不畏泥濘草地進場，10多個學生社團以街舞暖場。黃偉哲上台與女歌手閻奕格高唱「小幸運」，他笑稱就為了這5分鐘演唱整整練習一周，贏得全場觀眾掌聲，現場並呼籲年輕人再暑假做健康的活動，遠離毒品，拒絕飆車。

接著即是韓國DJ酷龍具俊曄登場，接連不斷播放40分鐘的電音表演，引爆全場氣氛，這是他首次造訪台南市兼參加公益場演出。黃偉哲稱讚具俊曄的DJ播放功力，期待他愛上台南的美食與文化。

這場演唱會前半段受大雨影響，觀眾撐傘欣賞，後半段雨勢停歇，觀眾熱情逐漸隨音樂擺動，擁有不少年輕歌迷的高爾宣上台演唱獲得不少尖叫聲，最後由玖壹壹演唱組曲畫下終點。