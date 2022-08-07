中華隊今天以9比5擊敗多明尼加，拿下本屆U12世界盃季軍，世界棒壘球總會執行副會長暨中華棒協理事長辜仲諒賽後也兌現「牛排吃到飽」的承諾，慰勞辛苦的中華小將及教練團。

季軍戰賽程受到大雨影響，比賽中斷將近兩個半小時，直到下午5點15分才恢復比賽。為了讓中華小將盡情享受美食，辜仲諒特別包場，讓中華隊不受大雨和賽程延後的影響，順利贏下比賽後，就直奔餐廳大快朵頤。

為了替中華隊加油，辜仲諒全程觀賽，比賽因雨中斷時，他也特別到休息室勉勵中華隊要拿出最佳表現。最後中華隊不負眾望擊敗多明尼加，辜仲諒說：「牛排我非請不可。」

他認為，少棒比賽輸贏不是重點，重點是小小年紀能代表國家爭光是最可貴的事情，並恭喜中華隊隊努力有了成果。辜仲諒也提醒小球員，要感恩父母、老師和教練。中華隊小將開心享用牛排大餐，並齊聲感謝教練們和辜仲諒。

今日賽前中信兄弟詹子賢、宋晟睿也到現場為中華隊加油打氣，值得一提的是，宋晟睿兩年前入選U18培訓隊時，也吃過辜仲諒請的牛排，當時身為培訓隊隊長的他表示，會牢記辜理事長勉勵他們，比賽要拿出態度。

兩年後，變成「賢拜」的宋晟睿到球場鼓勵中華小將，賽後「重溫舊夢」，也跟著到餐廳吃牛排。小球員爭相要求詹子賢和宋晟睿坐在他們身邊，圍繞兩位球星，不斷提出問題，開心不已，互動十分熱烈。