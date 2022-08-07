美國國務卿布林肯6日和新上任的菲國總統小馬可仕會談，兩人談及美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，造成台海緊張一事，小馬可仕認為，裴洛西訪台不會讓區域局勢更加惡化。但有外媒引述馬尼拉經濟文化辦事處的說法，菲國似乎已開始研擬撤僑計畫，確保一旦台海戰爭開打，能及時撤離14萬名在台移工和僑民。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（7）日猛打臉總統蔡英文，直言「這是給台灣政府一個非常清楚的警訊」。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中表示，《有線電視新聞網》（CNN）的報導指出，馬尼拉經濟文化處表示，已經針對菲律賓在台勞工制定緊急撤離計畫。國民黨台北市議員徐巧芯也坦言，「大家不要小看這件事，台灣有很多的長期照護人力以及建築業，都是由菲律賓的移工在幫我們做事情」，吳子嘉打臉蔡英文日前呼籲「請大家安心」的說法，強調「CNN報導這件事情，是給台灣政府一個非常清楚的警訊，蔡英文說請大家安心這件事情，菲律賓告訴你我不安心」。

一樣擔心台海爆發衝突還有南洋的新加坡，畢竟中國大陸解放軍的「圍島軍演」，也已經衝擊當地的海上貿易。新加坡媒體報導，唯一在台灣設點的新加坡太平洋航運，也已經做好調整航道的準備。