郝劭文從童星身分出道，《狗蛋大兵》、《新烏龍院》等電影為代表作，而近年他在大陸改當直播主賣貨，5月20日更升格人夫，與大陸化妝師林寧瑞領證結婚。未料才過3個月，林寧瑞卻拍片爆料老公「最近變了」，對此郝劭文也現身解答。

郝劭文4日在抖音上傳一支名為「領證後的第一個七夕，老婆說要揭我的短…」的影片，影片一開頭，愛妻林寧瑞率先表示郝劭文最近變了，明明婚前能獨當一面，婚後變得離不了人，最常說的話是「老婆、老婆、老婆呢？」，就算見不到面也要用視訊跟老婆吃飯，讓林寧瑞哭笑不得：「是不是很離譜？」

面對老婆說的「最近變了」，郝劭文甜蜜的回應超閃。（圖／抖音@郝劭文）

此外，林寧瑞也說別人出去玩都是老公幫忙拍照，但他們家一同出遊時，她腳都還沒站穩，就被郝劭文要求幫忙和女兒拍照；林寧瑞本來想再繼續踢爆更誇張的，想不到郝劭文無預警現身，問：「老婆你在這裡幹嘛呀？」讓她落荒而逃。

接著，郝劭文坐在老婆的座位上，在鏡頭前向外界告白：「才不是離不了人，是離不了她」，讓許多網友都被閃瞎，紛紛留言：「這狗糧有點多吃的有點撐」、「阿文真是個好男人，你們好幸福」、「阿文真的很棒很好，感覺他把女兒當親生女兒」，還有網友感性地表示：「原來不是我不好，是我沒遇到哪個滿眼是我的人」，獲得郝劭文親自回覆：「別懷疑自己，去指責他人」。