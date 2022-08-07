麻吉弟弟周立銘日前遭一位假髮店的女員工在爆料公社發文，表示有位男子走進店裡試圖想侵犯她，並公開監視器畫面，有眼尖的網友發現那位舉動詭異的男子就是麻吉弟弟，對此，周立銘透過索尼音樂表示：「對於造成店家的困擾，真的感到非常抱歉。」後來他再發聲明致歉，除了詳述身心現況，也還原當天發生事件始末。事隔一週周立銘更新近況，不過又火速刪除，讓許多網友摸不著頭緒。

周立銘今日在Instagram發文：「冥想來舒緩我的壓力和焦慮」，照片中周立銘在沙發上盤腿而坐，雙眼緊閉和手勢似乎正在冥想的狀態，可以看見窗外景色很好，大片的綠地和高聳的建築，都凸顯地段頗佳，不過事後沒隔多久周立銘就刪除該貼文，讓許多網友關心他目前是否還好。

周立銘發文後又刪文。（圖／截取自周立銘Instagram）

有女店員近日表示有男子走進店裡向她要水喝，當女店員走進休息室拿水時，對方跟著走進來，而且對女店員有肢體上的碰觸，試圖想要侵犯她。該名男子被網友認出是周立銘，周立銘在臉書發文透露最近因為美國的家人進了醫院情況嚴重，同一天自己的電腦遭到駭客，除了電腦資料被清空、YT藝人帳號被駭客操控導致被ban、長期以來的投資帳戶也被駭掉，「裡面不只是我自己的錢，還有家人、朋友交給我投資的錢。我壓力大到無法對大家交代，一時之間跌到谷底，在整整八天沒有睡覺，之後情緒、精神崩潰。關於當天發生的所有事情，我也剩下片段性的記憶。」等情緒比較穩定後家人帶他就診，跟醫生把所有事情交代清楚後，診斷為躁症（狂躁）「對於我的行為造成她的恐慌，我感到非常非常抱歉」。