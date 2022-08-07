3名「磁鐵釣客」(Magnet fishers)從美國陸軍史都華要塞(Fort Stewart)的一條河流中，撈到了包括86枚火箭彈、1枚坦克標定彈(tank tracer round)和50口徑彈藥帶等大量武器，雖然這些釣客通報警察與拆彈小組，但是基地軍方卻開了他們罰單，理由是「基地附近不許磁鐵垂釣」。

軍事時報(Military Times)報導，3名磁鐵釣客的隊長是一位名叫布萊斯‧納赫特維（Bryce Nachtwey）的先生，他們總愛把強力磁鐵放到河水中，看看能不能找到有趣的金屬物品，結果撈到一個達美航空行李袋，裡頭有86 枚火箭彈和其他彈藥，立即打電話給拆彈小組，稱他們只是想做正確的事。

不多久，史都華要塞的一名憲兵到場表示「他從未見過這樣的事情」，需要通報上級，以瞭解下一步怎麼做。然而，史都華要塞的執法局之後對這些釣客開出罰單，說史都華要塞之外，不能進行磁鐵釣魚。

Magnet Fishing On A Military Base - US Army Equipment Recovered (86 Rockets, Mortar and More)

納赫特維立即抗議「我們沒有看到任何類似的禁制標語，怎麼說我們違法？」

結果史都華要塞的人員說：「你們都拿到罰單，接下來就到法庭和法官談談，好嗎？」。

史都華要塞附近河流下有大量彈藥，原因不明。(圖/美國陸軍)

「不允許使用磁鐵釣魚的原因，正是因為你們都在這裡。你們不知道什麼會爆炸，又什麼不會爆炸；如果不想交罰單，那就進監獄。」

納赫特維繼續爭辯：「我們團隊已經提前打電話給自然資源部(Department of Natural Resources)，他們說軍事基地的禁制區是紅色的，而我們處在的綠色區域內，磁鐵釣魚是合法的。」

然而，史都華要塞的執法官表示，紅色（禁區）和綠色（可接受）區域，不適用於這種情況，因為軍事要塞歸聯邦政府所有，州政府的自然資源部無權頒發此類許可。

3人被開了金額不等的罰單，2人的罰單是130美元(約3900元新台幣)，1人是80 美元(約2400元新台幣)，這3人決定申訴，法庭日期是9月9日。