美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍近日蠢蠢欲動，頻越海峽中線，在台灣周圍海空域進行軍演，使兩岸情勢再度升溫。尤其4日一小時內連射9枚飛彈，有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），引起日方擔憂。對此，前自民黨參議員江口克彥(Katsuhiko Eguchi)認為，岸田文雄內閣傾向「維持台海現狀」。

根據《美國之音》中文版報導，裴洛西訪台19個小時成為歷史新頁，她隨後抵達日本會晤首相岸田文雄，就台灣情勢及首次落入日本專屬經濟區共軍導彈進行討論；當時防衛大臣岸信夫公開指責陸方是「故意的」。

日本前參議員、同時也是民間智庫PHP研究所理事長江口克彥表示，鑒於日本與俄羅斯之間存在爭議性領土「北方四島」，一旦中國大陸侵略台灣重演危機，美國也派兵支持的話，基於美日同盟的約定，日軍也勢必出動。屆時等於給俄國總統普丁絕佳機會搶奪北方四島，論短程或長程目標，岸田內閣更著重維持台海現狀，對日本來說都是最好的選擇。