現代人多有睡眠困擾或障礙，但也擔心若借助靠藥物入睡，長期有成癮之虞，有醫師建議一瞬間入睡法，方式是養成一睡眠儀式，儀式包括臉部、雙肩的放鬆，最重要的是建立一個快樂意境，但該快樂意境必須是一個非常自在、且可持續舒緩情緒的情境，切忌太波動的情節，以免反而會自夢中驚醒、影響睡眠品質。

無法經由良好睡眠品質讓大腦休息、換得次日清晰思慮，是許多人的困擾，新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》表示，有過度焦慮人格特質或情緒的人，大多有睡眠困擾，他建議養成一個睡眠儀式，在睡眠前30分鐘起讓大腦放空，方式包括做簡單家務、閱讀不須動腦的書籍或聆聽輕鬆音樂。

除了讓大腦逐漸放空外，柳朋馳建議，若想快速放鬆身心可營造一個快樂的意境，例如想像正在度假或躺在雲朵上，使人心情愉悅，有效幫助入睡。但他也分享一案例，曾建議一名有睡眠障礙的患者透過營造快樂情境來幫助入睡，「這名患者想像自己睡在錢上，果然輕鬆入睡，未料之後夢到錢開始掉落，他忙著搶錢，因此自夢中驚醒。」

康寧醫院睡眠中心院長江秉穎也表示，睡眠障礙除了入睡困難外，也包括多夢易醒，因為會造成睡眠結構不完整，像是無法進入深沉睡眠，致睡眠品質不佳，若睡醒後記得作夢次數、夢境內容，都是睡眠困擾、障礙，甚至疾病的現象。

江秉穎說明，因為人的記憶中樞是海馬迴，人的感知功能是大腦皮質，良好睡眠時，海馬迴與大腦皮質兩者連接途徑是休息狀態，若記得夢境代表睡眠品質不佳。