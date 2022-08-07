「111年培育網球運動教練人才研習會」今天（7日）進行最後一天課程，內容一樣豐富多元，上午第一堂課由營養師郭繯棻主講網球運動營養學，第二堂課由台北市立大學教授曾國維講授網球生物力學，在後再由退役國手許晃榮探討近代球王球后特質。

網球運動營養學課堂中，營養師郭繯棻先帶領學員認識「熱」，由於長時間進行網球訓練或比賽會大量出汗散熱，當體內水分和血液中的可交換鈉不足時，就會造成核心體溫過高，導致體能調節失控的勞力性中暑，郭繯棻並教導學員如何預防與避免熱中暑，根據運動前、中、後等時間點，分別計算對應水分補充量。

郭繯棻特別提醒，透過運動飲料補充水分、電解質和醣類，比純水更能延續體力及表現；此外，分次小額攝取補充水分，比單次大量更容易被身體吸收與組織利用。運動後也要持續補充水分，不僅能代謝廢物，也能避免疲勞累積。

至於網球生物力學，北市大教授曾國維先定義何謂運動生物力學，再介紹運動攝影機和肌電圖等工具，鼓勵在座學員可善用各種手機應用程式，幫助選手進行基本分析，若需深入解析也可尋求專業團隊進行跨領域探討。

下午則是退役國手許晃榮帶領學員，從近代球王球后的特質看網球的發展及走向，許晃榮以國際職業網球四大天王費德勒（Roger Federer）、喬柯維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、穆雷（Andy Murray）為例，指出「穩定性」為能否贏得比賽的關鍵，教練應幫助選手建立穩定性，嘗試在比賽中將對打來回次數增加，提升自己的得分效能。

本梯次「菁英教練講習」圓滿落幕，感謝教育部體育署運動發展基金長期支持培育運動教練人才活動，邀請各領域專業講師帶來豐富精彩的課程內容，幫助報名參與的教練們有機會溫故知新，在未來執教生涯能帶給選手不同的新視野，幫助台灣網壇更加蓬勃發展，培育更多優秀好手。