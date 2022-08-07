首次在網上宣告對美眾議院議長裴洛西訪台反制行動的《央視》下屬公眾號@玉淵譚天再次發文指出，共軍一系列順勢而為的聯合軍事行動完成了10項突破，其中包括「貼近台灣海岸線」、「導彈穿越台海」、「打破台海中線敘事」、「首次在台灣東部設靶場」等多項，將對台海局勢產生長遠的影響。

隸屬於《央視》的微信公眾號@玉淵譚天評論中共對台鎖島軍演分析稱，一張東部戰區海軍官兵在台島周邊海域觀察瞭望的圖上，台灣的海岸線和島上的山脈清晰可見。權威軍事專家表示，中共海軍艦船一般不離台灣海岸線這麼近，這次是一個突破。共軍傳遞的信號是：沒有什麼所謂「台灣領海」，台灣是中國的一部分，中共海軍是在自己的領海航行。

其次，東部戰區空軍持續出動多型戰機赴台灣周邊實施實戰化演訓，照片中執行任務的飛行員在目視距離俯瞰台灣海岸線和中央山脈，顯示中共軍機戳破了台灣所謂「領空」的說法。

第3，常規導彈首次穿越台灣。此輪聯合軍事行動中，火箭軍實施了多型號常規導彈火力突擊。除了「東風快遞」外，共軍還對預定海域成功實施遠程火力實彈射擊。

第4，殲-20參與對台軍事演訓。權威軍事專家表示，這是殲-20首次執行實戰背景下的任務，進行作戰性使用。這標誌台海空中優勢已經決定性、壓倒性地在大陸一方。

第5，這次軍事演訓的6大區域中，有5個在海峽中線以東，還有一個則橫跨海峽中線。這6塊區域的劃定表明，台灣海峽根本不存在海峽中線。今後共軍艦機會常態化地在「海峽中線」以東進行訓練。

第6，這是離台灣最近的一次演練。西南部的演習區距離台灣島最近只有20公里左右。這一區域還是台灣對美、歐、亞海運的必經之地，北部的區域距離台北最近只有80公里左右。會讓一些人睡覺都不踏實。

第7，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。東北部的演練區域，靠近沖繩，是駐日美軍主要集中地，如果美軍干預台海局勢，東北部的演習點，就在其飛機南下的航線上。而南部的演習區扼守巴士海峽，這是進出南海的必經之路。

第8，此次軍事演訓，是第一次在台島以東設置靶場。這一區域，正對台灣島花蓮和台東兩個軍事基地。幾個區域連起來對台灣形成了前所未有的包圍態勢。

第9，此輪聯合軍事行動，還首次組織航母編隊威懾演練，構建海上立體作戰體系。

第10，不同於今年以來的其他演練，此輪聯合軍事行動是5大軍種──陸、海、空、火箭、戰略支援──全軍出擊，首次出現戰略支援部隊和聯勤保障部隊。

總結這10個突破，其實能很容易看出此輪聯合軍事行動最核心的特點——全要素：五大軍種悉數亮相，是軍種的全要素；航母、殲-20、遠火火箭炮系統、東風導彈，是軍械的全要素；聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰、區域拒止，是演練科目的全要素。

文章最後說，這場全要素聯合軍事行動，清晰地傳遞了一個信號：祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。這是歷史大勢，不可阻擋。