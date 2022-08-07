立法院今年5月三讀修正「公務人員任用法」部分條文，前國安會祕書長蘇起日前在政論節目表示，民進黨政府「5月修法，讓在美台僑任公務人員」，對此，銓敘部今天澄清「並非事實」，國人兼具美國國籍，仍不得任用為公務人員。

蘇起質疑，立法院三讀修正「公務人員任用法」部分條文，放寬具雙重國籍者，在一定條件下仍可進入我國公務體系，「以前有綠卡的都不行，我認為就是要養這些義勇軍，讓他們回來政府擔任角色。」

銓敘部今晚表示，5月25日修正公布的「公務人員任用法」第28條第2項所定具中華民國國籍兼具外國國籍者，得任用為公務人員，並以擔任不涉及國家安全或國家機密之機關及職務為限，須符合「無法完成喪失外國國籍及取得證明文件，係因該外國國家法令致不得放棄國籍」的要件。

由於美國法令並未禁止其國民放棄美國國籍，所以銓敘部表示，國人如兼具美國國籍，依任用法第28條第1項第2款規定，仍然不得任用為公務人員。

銓敘部指出，該規定僅適用於極少數國家(如阿根廷)，因該國法令限制其國民放棄國籍的特殊情形，整體而言，「公務人員不得兼具外國國籍」既有政策方向並未改變。