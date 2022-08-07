在松木成蔭的新豐球場，兩位台灣職業高球好手洪健堯、劉嚴鴻，聯手上演了台版「太陽下對決」，兩人一路你來我往，正規72洞打完仍難分勝負，直到延長賽第4洞洪健堯「再見老鷹」推桿進洞，終於在現場球迷的歡呼聲中，結束了這場精彩萬分的雙人對決，高舉2022肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽冠軍盃。

1977年英國公開賽，華生（Tom Watson）與「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）合力在坦伯利球場（Turnberry）上演了一場史詩級戰役「太陽下對決」（Duel in the Sun），這場在高球史上令球迷津津樂道的對決，最終華生以1桿之差力克「金熊」，抱走葡萄酒壺獎盃。

時光來到台灣新豐球場，洪健堯、劉嚴鴻也送給寶島球迷一場扣人心弦的過招，洪健堯在正規賽第四回合繳出4隻博蒂、3個柏忌的71桿，總桿數為低於標準桿12桿的275桿，贏得個人今年台巡賽第2勝，以及冠軍獎金80萬元（60萬冠軍獎金，20萬仰德加碼冠軍獎金）；延長賽吞敗的劉嚴鴻第四回合桿數為70桿、屈居亞軍，未能繼7月初的美津濃公開賽後連續兩戰掄元，獲獎金30萬元。

洪健堯表示，延長賽那記致勝的老鷹推桿，當時心裡只想著把球放到洞口邊就好，抓好路線，球就推出去，結果小白球轉了將近90度的彎之後順著坡度滾進洞，他笑道：「這證明了推桿要輕鬆推，沒有想要把球推進，往往就會進。」

洪健堯補充，這是他印象以來高球生涯第一次打延長賽，「我一直很討厭延長賽，總覺得會很緊張。不過，既然得打延長賽，那就努力去面對，不要放棄。」

奪冠之後，洪健堯明天（8日）啟程飛往新加坡，連續兩周參加亞巡賽事。

洪健堯經過延長賽激戰，拿下2022肇喜登峰巡迴賽仰德公賽冠軍。（TPGA提供）