台大教務處網站疑似遭入侵，網頁各個欄位皆顯示「世界上只有一個中國」的圖示與字樣。(李侑珊翻攝)

美國眾議院議長裴洛西訪台引發中國大陸不滿，兩岸局勢近來敵意螺旋不斷攀升，我國資安危機頻傳，而在今(7)日晚間，台大教務處網站疑似遭入侵，網頁各個欄位皆顯示「世界上只有一個中國」的圖示與字樣，而剛才在點閱該網頁，已完全沒有畫面，呈現一片空白。

台大教務處網站處處都是「世界上只有一個中國」口號標語，也引起台灣PTT網友討論，「台大資工還在睡」、「囧…怎一堆被駭」、「下一個是批踢踢嗎？」