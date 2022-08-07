日前1名老翁被目擊邊騎車邊拖著點滴架，引發網友砲轟，沒想到近日又有網友在某醫院停車場發現1輛保時捷的副駕駛座外放著點滴架，管線伸至車內，疑似是病患在車內，該網友笑說「跑車比病床舒服」，其他網友留言「跑車多少錢，病床多少錢，當然選貴的」、「油門踩個幾下，整個不藥而癒」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，1輛保時捷Porsche疑似停在某醫院的戶外停車格內，副駕駛座的車門外竟有1支點滴架，上頭的點滴疑似正在施打，而管線一直伸進轎車內，疑似是病人坐在車內，照片曝光吸引上千名網友按讚，原PO則發文笑說「跑車比病床舒服」。

有網友在某醫院停車場發現1輛保時捷的副駕駛座外放著點滴架，管線伸至車內，疑似是病人在車內，該網友笑說「跑車比病床舒服」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友紛紛留言「昨天才一個騎車推點滴架的，今天馬上有人要超越了嗎」、「寧在跑車裡打點滴也不在病房裡躺」、「喜樂的心乃是良藥！他必須靠著超跑得喜樂」、「應該是急診沒病床了」、「跑車多少錢，病床多少錢，當然選貴的」、「再有錢，還是都要來這消費」、「還可以抽煙」、「油門踩個幾下，整個不藥而癒的概念」、「很好的隔離設施」、「醫生：你抽菸的錢都能買保時捷囉」。

日前才爆出1名騎士被目擊單手騎車，另一手居然在吊點滴，手中緊握著點滴架，還不時低頭查看滾輪，悠閒奔馳的模樣讓許多網友看傻了眼，目擊者無奈地說，「一邊危險駕駛，一邊打點滴，你到底要命還是不要命？搞得我好亂啊！大哥」。