第6屆U12世界盃今天進行最終日賽程，個人獎名單也出爐，中華隊有陳柏笙、吳聖智被選進全明星隊，而美國隊則是最大贏家，共有6人入選；個人獎項部分也幾乎由美國隊包辦，佛勞斯托也獲選為最有價值球員。
U12全明星隊名單：
先發投手：傑爾曼（多明尼加）
後援投手：柯爾（美國）
捕手：陳柏笙（中華隊）
一壘手：佛勞斯托（美國）
二壘手：維拉維瓦（美國）
三壘手：韋拉德（墨西哥）
游擊手：鄭宇燦（韓國）
外野手：柯林、薩肯（美國）、吳聖智（中華隊）
指定打擊：里昂（美國）
個人獎名單（成績計算至複賽為止）：
打擊王：佛勞斯托（美國），打擊率.722
自責分率王：傑爾曼（多明尼加），9局、自責分率0
最佳勝率王：柯爾（美國），3勝0敗
打點王：安德森（美國），18打點
全壘打王：安德森（美國），5轟
盜壘王：傑爾曼（多明尼加），8盜
得分王：佛勞斯托（美國），13分
最佳防守球員：維拉維瓦（美國）
最有價值球員：佛勞斯托（美國）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。