第6屆U12世界盃今天進行最終日賽程，個人獎名單也出爐，中華隊有陳柏笙、吳聖智被選進全明星隊，而美國隊則是最大贏家，共有6人入選；個人獎項部分也幾乎由美國隊包辦，佛勞斯托也獲選為最有價值球員。

U12全明星隊名單：

先發投手：傑爾曼（多明尼加）

後援投手：柯爾（美國）

捕手：陳柏笙（中華隊）

一壘手：佛勞斯托（美國）

二壘手：維拉維瓦（美國）

三壘手：韋拉德（墨西哥）

游擊手：鄭宇燦（韓國）

外野手：柯林、薩肯（美國）、吳聖智（中華隊）

指定打擊：里昂（美國）

個人獎名單（成績計算至複賽為止）：

打擊王：佛勞斯托（美國），打擊率.722

自責分率王：傑爾曼（多明尼加），9局、自責分率0

最佳勝率王：柯爾（美國），3勝0敗

打點王：安德森（美國），18打點

全壘打王：安德森（美國），5轟

盜壘王：傑爾曼（多明尼加），8盜

得分王：佛勞斯托（美國），13分

最佳防守球員：維拉維瓦（美國）

最有價值球員：佛勞斯托（美國）