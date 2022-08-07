2022年桃園市長選戰，國民黨推出前行政院長張善政出戰，民進黨派出前新竹市長林智堅，民眾黨則徵召立委賴香伶。YouTuber「桃園孫先生」今天（7日）在桃園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，林智堅拿到13票、張善政獲得12票、賴香伶3票；其中林智堅、張善政可說是五五波。

桃園孫先生7日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、林智堅、賴香伶3個選項，結果，林智堅拿到13票；張善政則獲得12票；賴香伶拿到3票。

選擇張善政的民眾認為，「學問比較好」、「對其他兩個印象不太好，林智堅的負面新聞好像有點多」。選擇林智堅的民眾則表示，「年輕」、「會做事」、「新竹市治理得不錯」。

也有網友留言表示，「市長要選有誠信，不貪污能為桃園盡心盡責的市長，張善政當過行政院長經驗豐富，是位不錯的選擇」、「選一個不會抄襲的人當市長，是選民的智慧；市民、球迷、運動員的福氣！」