美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中國大陸對台灣軍演，讓台海局勢升溫。資深媒體人單厚之4日表示，裴洛西訪台讓原本被「論文門」掩蓋所有議題的民進黨，可以開始轉移其他選戰的議題，但單厚之也警告，對於年底選舉，若是民進黨想繼續打出「抗中保台」的牌，就必須要有美國力挺的支持，否則效果恐會大打折扣。

根據《美麗島電子報》報導，單厚之認為，裴洛西訪台引發中國大陸的強烈反應，甚至開始宣布演習、試射導彈，而民進黨一貫擅長操作「抗中保台」，但這次卻格外的低調、克制，對於現況似乎也束手無策，「民進黨政府拿不出任何具體有效的對策，其實也是很傷的」。單厚之表示，年底九合一選舉畢竟是地方選舉，與統獨、國家定位並沒有直接關係，但現在中國大陸已經開始施加更大的壓力，民進黨炒作「抗中保台」不再是不需成本、穩賺不賠的生意，需要進一步深思。

單厚之也坦言，「抗中保台」必須要建立在美國力挺的前提下，才會有台灣安全的信心，抗中也會有底氣。但若美國白宮沒有強烈的反應，並拿出更堅定支持台灣的舉動，就算民進黨想要炒作兩岸牌，那麼效果也會大打折扣。