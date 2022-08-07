台積電即將進駐的高雄楠梓產業園區7日舉行動土典禮，園區動土後台積電建廠將可併同動工，預計2024年開始營運後，初期可增加至少1500個就業機會、1576億元年產值。高雄市長陳其邁說，高雄半導體產業鏈已逐漸成形，代表高雄產業再次華麗轉身，2年後搭車到高雄的第一站，不再是煉油廠而是台積電。

7日「科技綠廊、導向新機」楠梓產業園區動土典禮，在園區旁中油舊高煉廠區內舉辦，行政院長蘇貞昌特地南下，與陳其邁一同出席典禮，由經濟部長王美花、行政院政委兼發言人羅秉成、國科會主委吳政忠、中油董事長李順欽、台積電晶圓廠營運副總經理王英郎、艾司摩爾客戶支援部總經理Jaap Burghoorn、默克高雄廠總廠長林繼勇，及相關產業鏈關鍵大廠等人士，共同見證褐地重生轉型為高科技園區。

蘇貞昌致詞時表示，在台灣經濟起飛過程高雄承擔重大的辛苦，「我們的歲月靜好是因為有高雄負重前行！」在地鄉親受環境衝擊為台灣做出巨大貢獻，也因此總統蔡英文上任提出大南方大發展計畫，要讓曾經辛苦貢獻的人也能在轉型過程飛躍前進。

蘇貞昌指出，高雄在中央支持下完成鐵路地下化、衛武營、高流中心，陳其邁接續緊緊緊主政衝刺，舉辦台灣燈會與國慶煙火，5G AIoT、亞洲新灣區快速前進，高雄的蛻變讓人刮目相看，相信高雄發展未來會飛耀前進。

陳其邁致詞時表示，楠梓產業園區開設代表蔡總統的大南方大發展經濟戰略完成最重要的樞紐，台積電的進駐將改寫高雄產業發展的歷史，意味高雄產業再次華麗轉身，從楠梓產業園區到橋科、路科，行政院規劃高雄到台南、全球最有價值的半導體S廊帶產業聚落儼然成形，後續台積電設廠包括供應鏈廠商進駐，讓青年有更多的工作機會回到高雄。

陳其邁說，以前坐火車到高雄，第一站是看到中油高煉廠，2年後到高雄第一站就是看到台積電；如今台積電正式落腳高雄，也是實現自己上任時對鄉親的承諾，宣告高雄的大時代已正式到來。

高雄市副市長羅達生代表市府簡報時特別細數高煉廠在台灣產業上的發展與轉型脈絡，配合行政院台灣半導體前瞻科研及人才布局，從煉油廠轉型為晶圓廠，加速半導體S廊帶的部署，在市長陳其邁緊緊緊帶領下發揮高效行政效率完成整治報編，未來除建構半導體先進製程中心，包含5G AIoT、電動車、航太、循環材料及醫材等產業的亞洲高階製造中心也將成形。

高雄市經發局長廖泰翔表示，楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，從計畫啟動、整治到完成核定報編短短不到一年，高市府已與台積電完成簽約，目前園區內的道路、滯洪池及綠帶等公設已依程序申辦開工，今日動土典禮後台積電建廠將可併同動工，預計2024年開始營運後，初期可增加至少1500個就業機會、1576億元年產值。