15歲少年騎機車載16歲少年6日下午從阿里山公路下山，因不熟悉路況及車況，在公田路段疑似自摔，滑向對向車道，與25歲女子駕駛的自小客車相撞，16歲林姓少年頭部重創送醫不治，檢警今天相驗死因為創傷性休克，研判天雨路滑機車失控肇禍。

檢警初步調查，住台中的16歲林姓少年到嘉義找2男、1女友人，都未成年，委由另名吳姓女子承租2部機車，4人騎乘機車到阿里山區遊玩，昨天下午從奮起湖風景區沿著阿里山公路下山。

15歲林姓少年騎機車載16歲的林姓少年，行經阿里山公路41公里處（公田路段）時，打滑衝向對向車道，與上山的劉姓女子所開的車撞擊。

2名林姓少年都受傷，救護車趕到現場搶救，16歲林姓少年已OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫急救後宣告不治，15歲林姓少年無生命危險，檢警今天相驗發現死者林姓少年的頭部、胸腹部嚴重創傷，死因是創傷性休克。全案肇禍原因由檢警進一步釐清中。